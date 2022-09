Simona Halep, final de sezon 2022. Operația la nas o scoate din circuit: „Ne vedem pe teren, 2023!”

Simona Halep, final de sezon 2022 din cauza intervenției estetice realizate la nas. Sportiva din România și-a anunțat admiratorii că operația la nas, care a avut o parte „practică” și una „estetică”, o va ține departe de terenurile de tenis.

„Nu am putut să o fac mai devreme, deoarece nu am găsit niciodată cele trei luni necesare pentru recuperare, fiindcă tenisul a fost mereu prima prioritate în viața mea. Dar am simțit că e timpul potrivit să o fac și, de asemenea, să realizez ceva pentru mine, personal.

De aceea am făcut o parte estetică, pe care o voiam demult fiindcă nu-mi plăcea nasul meu deloc. Așa că am făcut-o, am rezolvat partea funcțională și partea estetică. Știu că mulți dintre voi puteți să mă înțelegeți”, a scris Simona pe contul ei oficial de Instagram.

Citește și: Simona Halep, primul mesaj după ce a divorțat de Toni Iuruc

Simona Halep: „Sezonul 2022 este încheiat”

Românca are nevoie de odihnă cel puțin trei luni, motiv pentru care nu va mai putea concura deloc în acest an. Ea a făcut anunțul pe rețelele sociale, unde a distribuit o fotografie realizată la scurt timp după intervenția chirurgicală suferită la nivelul nasului.

„Nu știu exact cât va dura recuperarea, ceea ce e sigur în acest moment e că în acest an nu voi mai putea concura în niciun turneu oficial. Sezonul meu 2022 este încheiat. 2022, ai fost un an interesant, plin cu de toate. Ne vedem pe teren, 2023!”, a scris românca.

Fotografii: Getty Images