Simona Hapciuc își face operație de micșorare a sânilor, după ce a fost catalogată drept femeie neserioasă

Simona Hapciuc și-a etalat formele senzuale pe rețelele de socializare, acolo unde mulți bărbați au rămas impresionați. Cu toate că multe femei își pun implanturi mamare pentru a arăta mai bine, vedeta a ales să își micșoreze bustul. Aceasta a menționat că a fost numită „neserioasă” și a pierdut proiecte importante din cauza sânilor ei.

„Am ales să-mi fac o intervenție de micșorare a sânilor pentru că, în primul rând, am sânii foarte lăsați, în urma perioadei de 1 an și jumătate, în care am alăptat. Tot atunci am rămas și cu un sân mai mare și unul mai mic, toată lumea are impresia ca eu am sânii mari, dar eu nu am neapărat sânii mari, ci am foarte multă piele lăsată. Apoi, este foarte frustrant să fiu catalogată drept femeie neserioasă doar pentru că am sânii mari.

Am fost refuzată în proiecte, doar din cauza sânilor prea mari, care induc ideea de zonă porno. În ultimul rând, este frustrant să nu mă pot îmbrăca așa cum vreau, deoarece de multe ori par neserioasă, dacă apar cu un decolteu mai mare. Dacă cineva cu sânii mai mici ar apărea în aceeași ținută, nu s-ar lovi de aceleași discuții. Am ajuns sa îmi aleg hainele în funcție de cât de mult îmi acoperă sânii și este extrem de enervant”, a declarant Simona, potrivit CANCAN.

Mai mult decât atât, actrița a menționat că speră ca noul bust să o ferească de stereotipuri:

„O sa îmi fac micșorare de sâni cu ridicare și cu puțin noroc o să am sâni mici și mai puțin observabili. Poate așa nu o sa mă mai lovesc de stereotipuri”, susține actrița.

