Simona Ruscu lansează podcastul Vocea Generației, cu Andreea Marin ca producător

Vocile invitaților sunt puternice, precum sunt si realizările acestora, ideile lor ne amintesc faptul ca nu putem privi spre viitor fără a ne cunoaște rădăcinile, fără a le iubi si fără respect pentru traditii si tot ceea ce e durabil si rezista in timp. Mesajul proiectului Vocea Generației va ajunge, negreșit, la toate generațiile de români. Valorile ce ne unesc sunt importante, nu vârsta fiecărui om.

Invitații primelor 16 ediții sunt: Iuliana Tudor, Sofia Vicoveanca, Cornelia si Lupu Rednic, Oana Bozga Pintea, FUEGO, Lavinia Goste si Marius Zorila, Ion Paladi, Maria Carneci, Florin Boita, Mihaela Zana Barsan, Ramona si Petrica Vita, Cipri Popoescu, Mona Teodorescu ( Trupa AS), Adriana Antoni, Pamfil Roata, Paulina Popoiu (director general al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”- Bucuresti).

”Sunt Simona Ruscu și visul copilăriei mele era să devin asemenea celei pe care o urmăream cu emoție, Andreea Marin, să transmit emoții benefice, să prezint artiști de valoare sau povești frumoase ale oamenilor din orice domeniu, sperând că astfel voi pune și eu o cărămidă pentru a clădi o lume mai bună, mai frumoasă.

”M-am născut și am crescut la sat, în Beregsău Mare, lângă Timișoara, județul Timiș. În câmpia de pustă eram părtașă la obiceiurile frumoase ale zonei, devenite tradiții, precum sărbătorile individuale ale oamenilor sau ale comunității. Dintre toate, nunțile și rugile satului mi-au marcat copilăria, și iată, azi, realitatea care mă definește. Jocurile copilăriei, pe ulițele satului, dar și activitățile extrașcolare specifice anilor 2000 m-au provocat să împletesc tradiționalul cu modernitatea. Pe măsură ce mă dezvoltam și am studiat să devin jurnalist, descopeream și artistul din mine. De la pasiunea pentru tradițiile și obiceiurile românești a fost nevoie doar de un pas până la cântecul popular. Nevoia de a evolua și spiritul meu de observație m-au învățat să prețuiesc valorile sustenabile, fără de care nicio generație nu poate construi cu adevărat frumos. Prin proiectul “Vocea Generației”, simt azi că începe misiunea mea cu adevărat. Mă entuziasmează să o am drept producător al podcastului chiar pe Andreea Marin, un vis împlinit, iată, ea e mentorul generației mele, iar împreună creionăm o punte între vremuri, bazată pe principiile necesare unei vieți împlinite.

“Vocea Generației” e un podcast inedit ce aduce în prim plan un subiect important pentru noi toți, indiferent de vârstă. Mă aflu în fiecare ediție față în față cu un om valoros, o voce puternică a generației sale, care și-a câștigat locul în inimile noastre, fie ca artist, fie ca promotor al tradițiilor românești și al valorilor sănătoase, ce nu se pierd în timp. Trăim timpuri în care părinții simt atât de puternic presiunea de a câștiga bani, ca și cum aceștia ar fi garanția succesului, fericirii sau a viitorului copiilor lor. Dar ritmul de viață este alert și prea puțini dintre ei mai găsesc răgazul de a sta față-n față cu urmașii, povestindu-le despre rădăcini, despre tradițiile și viața asezată de odinioară. Cum au răzbătut generațiile de ieri în raport cu ce trăiesc generațiile de azi? Cum transmitem ce e bun și durabil mai departe? Cum ne bucurăm de viață și de valori? Sunt multe întrebări care vin de aici, și pe care le voi adresa invitaților mei, căutând esența care scoate ce e mai bun din noi., mărturisește Simona Ruscu.