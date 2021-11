Șopârlă de la Animal X a anunțat că el și soția lui se despart, după 6 ani de căsnicie

După destrămarea trupei Animal X, Alexandru Salaman a plecat din România, alături de Monica, cea care i-a fost soție 6 ani. Iată că, lucrurile nu au mai mers atât de bine între ei, deși pe rețelele sociale apăreau tot timpul împreună și fericiți.

Mesajul a fost postat chiar de artist: “După 6 ani de căsnicie, decizia pe care am luat-o nu a fost ușoară, dar este una inevitabilă. Fie acum, fie peste ceva timp, relația si casnicia noastră a luat sfarsit. Cu toate acestea, ca orice poveste, ajunge la un sfârșit. Suntem recunoscatori unul celuilalt pentru iubirea și grija pe care am avut-o! Am petrecut niște momente minunate împreună, dar iată că a venit timpul să ne spunem rămas bun”.

Vestea a fost neașteptată pentru mulți, iar în comentarii cei mai mulți dintre internauți și-au exprimat regretul. “Păcat”, “Sincer, îmi pare foarte rau”, “Serios?! Sunteți asa frumoși împreună!”, sunt doar câteva dintre reacții.

Sursă foto: Facebook Alexandru Salaman