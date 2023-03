Sora Biei Khalifa, dezvăluiri despre Fulgy! Ce a făcut fiul Clejanilor

După ce au dat declarații, Bia Khalifa a obținut ordin de protecție împotriva lui Fulgy, iar sora vedetei OnlyFans a făcut unele declarații despre cum se comporta fiul Clejanilor în relație.

„Fulgy nu ne lăsa să ne vedem. De multe ori zicea «Ok, cheam-o pe sora ta acasă». Eu mă duceam să o văd și s-a întâmplat de două ori. Ea era singură acasă și era încuiată în casă. A fost foarte agresiv și cu mine, m-a amenințat, m-a împins, au fost multe chestii foarte urâte”, a spus Joanna, potrivit celor de la Știrile PRO TV.

Sora Biei Khalifa a oferit mai multe detalii, după cum notează cei de la Viva: „Sora mea mai mare nu vrea să vorbească, nu a făcut-o până acum, iar dacă a răspuns la diverse provocări, e din cauza faptului că trebuie să se protejeze. Eu nu sunt persoană publică, ea pentru mine e Bia, dar pentru cei de acasă e Bia Khalifa. Simt nevoia să mă exprim față de situație, pentru că Fulgy a denigrat-o pe Bia în ultimul hal. Eu am fost cu Bia în Spania la familie, pe 17 februarie a fost ziua tatălui, i-am făcut o surpriză, am stat patru zile cu familia. Iar Fulgy a spus că a mers în Spania să întrețină relații intime pentru un cadou de 30.000 de euro. Când mă refer la denigrare, mă refer la faptul că nu e adevărat ce a spus. Nu e prima, nici ultima dată când Bia primește cadouri pe OnlyFans, dar platforma asta nu are nicio legătură cu orice acte fizice”.