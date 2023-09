Sore, motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată și cum a trecut peste separarea de tatăl fiicei sale

Deși s-a spus de multe ori că Sore este o femeie măritată, ei bine, artista a dezvăluit că nu a fost niciodată căsătorită cu acte în regulă, deși a avut o relație timp de 10 ani, din care a rezultat fiica ei, Erin.

Vedeta TV a mai dezvăluit că a fost logodită în biserică și niciodată nu a făcut pasul cel mare, semn că nu a simțit.

„N-am fost căsătorită niciodată! Am fost logodiți”, a dezvăluit Sore, într-un podcast.

Aceasta a mărturisit în ce relații a rămas cu fostul partener și cum se înțeleg:

„Nu o să dau foarte multe detalii. Pot să spun că a fost o separare foarte frumoasă, în sensul că a fost în termeni OK. Despărțirea, ruperea sau ruperea, relația consumată și încheiată deja se terminase. Vreau să spun că n-am mai avut ce să sufăr pentru că dacă a fost ceva, deja fusese, trecuse. A fost o separare foarte OK pentru că am reușit să comunicăm foarte bine amândoi în momentul ăla și de atunci încoace suntem foarte echilibrați în creșterea lui Erin. Este realmente un tată extraordinar.(…) Eu m-am gândit foarte mult ce va înțelege Erin, peste ani și ani, și mi se pare că acum, la un an și jumătate după, pentru că noi am anunțat mai târziu decât momentul în care s-a întâmplat, Erin petrece mai mult timp cu amândoi decât se întâmpla înainte, are parte de mai multe activități, e mult mai dornică să facă lucruri când cu unul când cu celălalt. Simt că timpul pe care îl petrecem împreună este mult mai plin”, a mai povestit vedeta.

Artista a mărturisit că este pregătită să intre într-o nouă relație și ce așteptări are de la viitorul partener.

„Da, eu sunt pregătită, dar din păcate pentru multe persoane știu foarte bine ce vreau. E nasol când știi ce vrei pentru că, dintr-o listă foarte mare de posibilități, lista se îngustează. Nu mai sunt la vârsta la care pot să experimentez. Este adevărat, eu am pierdut experimentatul. Am avut niște 10 ani în care alți oameni își alocă timpul ăsta strict pentru a experimenta. Știind foarte bine ce vreau, îmi este și ușor să departajez de repede”, a declarat Sore.

