Sore, vacanță de vis în Mykonos: “Tinerețea e un dar și dacă nu îl trăim cum trebuie, vom rămâne cu regrete”

Cântăreața și-a ținut fanii de pe rețelele de socializare la curent cu escapada ei neplanificată în Mykonos. Totul a fost spontan și a avut parte de o aventură pe cinste.

“A fi spontan e mișto tare. Decizia de a pleca în Mykonos s-a luat în doar câteva minute, am rezervat toate cele și am plecat. Am râs cu lacrimi, am mâncat numai bunătăți, am condus sute de km și am văzut locuri fascinante. Frumusețea acestor zile, pielea sărată de mare, somnul de prânz pe nisip, snorkeling, baie în piscină la apus și trezitul cu un peisaj superb mi-au confirmat faptul că tinerețea e un dar și dacă nu îl trăim așa cum trebuie, trece pe lângă noi și vom rămâne cu regrete. Work hard, dream big și travel as much as you can”, a scris Sore pe Facebook.

În iunie, artista și-a anunțat fanii că s-a despărțit de Mircea Julean, bărbatul care i-a fost alături în ultimii 8 ani și cu care are o fetiță, Erin, în vârstă de 6 ani.

„Au fost 8 ani frumoşi, care ne-au adus maturizarea şi cea mai de preţ realizare: pe Erin. De ceva timp, Mircea şi cu mine nu mai formăm un cuplu, dar vom forma mereu o familie. Am simţit responsabilitatea de a face această postare deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică, însă aşa cum nu mi-am expus relaţia pe internet, cu la fel de multă discreţie voi proceda şi în acest caz”, a spus atunci Sore pe contul său de Instagram.