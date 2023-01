Soția lui Adam Levine a născut cel de-al treilea copil. Cum se înțeleg cei doi după ce solistul a fost acuzat de infidelitate

Oficial, Adam Levine și Behati Prinsloo sunt părinții a trei copii - Gio Grace, în vârstă de 4 ani, Dusty Rose, în vârstă de 6 ani și bebelușul născut recent.

Potrivit unor informații obținute de sursa citată, solistul de la Maroon 5 și soția sa se înțeleg bine, artistul indreptându-și toată atenția asupra familiei după scandalul legat de infidelitatea sa:

"După drama din toamnă, Adam a încercat cu adevărat să se concentreze doar pe familia sa".

De asemenea, cele două fiice ale cuplului sunt încântate de venirea bebelușului, devenind astfel surori mai mari.

Nașterea celui de-al treilea copil al cuplului vine după ce, în 2020, au apărut în presă informații care dezvăluiau infidelitățile lui Adam Levine. Prima dovada că solistul îi este infidel soției sale a apărut în momentul în care o tânără, pe nume Sumner Stroh, a publicat un videoclip pe Tik Tok în care pretinde că a fost amanta solistul de la Maroon 5 timp de un an. Ba mai mult, aceasta l-a acuzat pe Adam Levine că a vrut să-i folosească numele pentru viitorul lui copil.

La scurt timp după au ieșit la suprafață mesaje pe care cântărețul le-ar fi trimis și altor femei. După ce apele s-au liniștit, Adam Levine a dat o declarație oficială în care îi cerea scuze soției sale și mărturisea că nu a fost vorba de o aventură:

„Nu am avut o aventură, cu toate acestea, am depășit limita într-o perioadă regretabilă a viețîi mele. În anumite cazuri a devenit nepotrivit. Am luat măsuri proactive pentru a remedia acest lucru cu familia mea. Doar de soția și familia mea îmi pasă cel mai mult în această lume. A fi atât de naiv și de prost încât să riști singurul lucru care contează cu adevărat pentru mine a fost cea mai mare greșeală pe care am putut-o face vreodată”, a scris Levine, în urma primei acuzațîi.

În prezent, cei doi lucrează la mariajul lor și plănuiesc să rămână împreună.

