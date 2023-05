Soția lui Cristi Pulhac, apariție spectaculoasă la plajă la doar câteva luni după ce a devenit mămică

Fostul dinamovist a devenit tătic la sfârșitul lunii decembrie, după ce frumoasa lui soție a născut în mare secret. Tot secret au ținut și cele nouă luni de sarcină, iar fanilor nu le-a venit să creadă când au văzut primele imagini cu băiețelul lor.

Chiar dacă au devenit părinți, Raluca și Cristi nu au renunțat la călătorii, iar conturile lor de socializare s-au umplut recent cu imagini spectaculoase dintr-o nouă vacanță.

Cuplul a ales ca destinație Sardinia și un resort de lux cu o priveliște spectaculoasă. Imaginile postate de brunetă au adunat mii de inimioare.

Raluca și-a etalat fizicul impresionant la plajă și a făcut furori cu un costum de baie cu imprimeu leopard, extrem de decupat. (Mai multe poze în galeria foto de mai jos)

Raluca și Cristi Pulhac au un băiețel

Într-un interviu pentru Spynews, Cristi Pulhac a dezvăluit că numele băiețelului lor, dar și momentul în care a venit pe lume.

„A venit în momentul în care ne-am dorit foarte mult, la momentul potrivit pentru noi, suntem super încântați, a venit pe lume chiar înainte de Crăciun, a fost un cadou senzațional, ne-am bucurat foarte mult. De obicei noi de sărbători plecăm în vacanțe și n-am mai făcut Crăciunul acasă și a fost super tare. Am vrut să ne bucurăm într-un fel așa de intimitate, ne-a plăcut mai mult situația asta așa, poate că eram puțini perturbați de toată lumea cu fel și fel de întrebări, dar am fost mult mai liniștiți, am vrut să fie totul bine”, a spus Cristi Pulhac. Micuțul se numește Aris Cristian și a fost botezat la sfârșitul lunii februarie.

