Soția lui Liviu Teodorescu a născut! Ce mesaj i-a transmis artistul: „Ești o eroină!”

Liviu Teodorescu și partenera sa, Iulia, s-au căsătorit în anul 2021, după 11 ani de relație. Recent, cei doi au devenit părinți pentru prima oară, iar vestea cea mare i-a bucurat atât pe apropiații lor, cât și pe fanii de pretutindeni. Artistul a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a numit-o pe soția lui „eroină”.

„Sunt tată! Revin mâine cu detalii. E totul bine, fericirea pe care o simt acum este imensă. Iulia, ești o eroină, credeam că o cunosc bine pe femeia de lângă mine, dar se pare că ești mult mai mult decât știam eu, sunt copleșit. A fost o zi incredibilă. Te iubesc, Doamne”, a scris Liviu Teodorescu pe Instagram.

Cum o cheamă pe fiica lui Liviu Teodorescu

Liviu Teodorescu se numără printre cei mai sinceri artiști din showbiz-ul românesc, așa că nu a stat deloc pe gânduri și a dezvăluit atât numele pe care îl poartă fiica sa, cât și povestea din spatele acestuia.

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta ad-hoc. Iulia a avut (n.r. – stări de greață) în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii! (…) Am avut emoții la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea”, spunea Liviu Teodorescu în urmă cu câteva luni.

Sursă foto: Arhivă/Instagram