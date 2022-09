Soția lui Tzanca Uraganu, acuzații la adresa relației manelistului cu Alina Marymar

Tzanca Uraganu are o relație extrem de controversată cu soția lui din acte, Mădălina Miu. Deși femeia a depus actele de divorț în urmă cu mai bine de un an, situația lor este încă incertă. Cu toate că documentele arată că aceștia sunt căsătoriți, manelistul are o nouă relație cu o tânără pe nume Alina Mayamar. Fără ca nimeni să se aștepte, încă partenera de viață a cântărețului a oferit o serie de declarații controversate despre ce se întâmplă în idila noului cuplu!

„Inclusiv această fetiță e bătută și făcută în toate felurile și ea îl așteaptă în recepție, în hoteluri prin țară, pentru că mie mi-au spus băieții din formația lui, și el urcă în cameră cu alta, deci asta e viața ei, deci să ne lase. Divorțul meu nu are legătura cu această femeie, el nici nu o cunoștea când eu am cerut divorțul”, a spus Mădălina Miu”, pentru Spynews.ro.

Bruneta susține că manelistul umilește toate femeile care i-au fost partenere și că postările lui aduc urmări considerabile. Aceasta a oferit mai multe exemple de foste iubite ale lui Tzanca Uraganu care au fost denigrate public.

”El așa declară despre orice femeie care nu dorește să mai audă de el. Cum a încercat să mă denigreze pe mine prin live-uri sau postări, la fel a făcut și cu Narcisa (n.r. Narcisa Manelista) la un moment dat. Cu Roxana Prințesa Ardealului prin emisiuni tv, pe acele surori pe care le-a făcut praf în postările lui și cu care ulterior se posta cum se pupă și cum dansează împreună”, a mai spus bruneta.

Sursă foto: Tzanca Uraganu/Instagram, Mădălina Miu/Instagram