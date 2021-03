Starul Beatles are 80 de ani! Care sunt secretele care îl ajută pe Ringo Star să arate așa bine?

Fostul Beatles, în vârstă de 80 de ani, a urcat pe scenă pentru a prezenta premiul Record of the Year și a uimit spectatorii cu apariția sa.

Un fan chiar a postat pe Twitter: „Poți să crezi că #RingoStarr are 80 de ani !!?” Mai mult, altul a amintit că Ringo Star a învățat să cânte la tobe în copilărie, în timp a fost internat aproape doi ani în spital, cu boli respiratorii. Fanul chiar și-a încheiat postarea cu o întrebare foarte interesantă: “Știind această informație, cum se simte toată lumea cu privire la productivitatea dovedită în timpul pandemiei? "

Mai nou, un alt fan întreabă siderat: „ vrei să îmi spui că acest om are 80 de ani ??? Ringo, care este rutina ta de îngrijire a pielii, domnule?! ”

Ce secrete are acesta? Ziare precum Page Six susțin că înfățișarea veșnic tânără se datorează regimului său alimentar. Ringo Star, la fel ca și colegul său Paul McCartney, este și vegetarian.

Mai mult, o sursă a declarat pentru Page Six că un mare secret al artistului e consumul regulat de broccoli și de afine.

Aceeași sursă a adăugat că artistul merge la sală „de câteva ori pe săptămână și meditează zilnic”.

În ciuda faptului că are 80 de ani, Starr încă muncește. A lansat de curând un nou EP numit „Zoom In”, precum și o carte „Ringo Rocks: 30 Years of the All Starrs 1989-2019”.

FOTO: GETTY