Ștefan Bănică Jr., poză rară alături de fiica lui, Violeta

Violeta s-a transformat într-o adolescentă superbă, iar părinții ei au cu ce să se mândrească. Deși este foarte discret când vine vorba de familia lui, Ștefan Bănică Jr. a postat pe Instagram o fotografie cu Violeta, de la un spectacol de al său. „Ieri in Herăstrău la spectacolul “La Pulce “, am avut in sală “o fetiță dulce”! Fata mea!”, a scris artistul pe Instagram.

“E clar că perfecțiunea e o trăsătură de familie!”, „Fetița ta este un vis frumos”, „Te pierzi în ochii Violetei! Asemănare 100 %”, “O frumusețe, să fiți fericiți”, sunt doar câteva dintre reacții.

Printre comentarii, un internaut i-a scris artistului că este cam mare coinicdența, după ce Andreea Marin pusese cu o zi înainte o fotografie cu Violeta, din vacanță, iar răspunsul lui a fost: „Mesajul tău este dovada vie că prostia nu doare”.

Sursă foto: Instagram