Ștefan Mandachi: “Eu sper să nu mă însor niciodată! De ce m-aș însura?"

Deși are un frate geamăn care e căsătorit, Ștefan a declarat cu sinceritate:

“Eu sper să nu mă însor niciodată! De ce m-aș însura? Copii poți să faci și fără să fii căsătorit. Am avut mutiple relații, mai lungi sau mai scurte. Până acum nu s-a dovedit că o femeie poate să împlinească un bărbat cu totul. Da, am mai multe iubite. Dacă nu am o relație clasică, pot să am câte iubite vreau eu. Pentru că tot ce e clasic, e contaminat cu ipocrizie.”

Tot cu sinceritate, Ștefan a mărturisit că el nu e împotriva familiei, ci e împotriva ipocriziei afișate de multe familii care, în spatele imaginii fericite, ascund mult prea multe drame și probleme: “nu cred în forma ideatică a familiei pe care o afișează toți care trăiesc în medii nefericite.”

Ștefan Mandachi a fost Șef sub acoperite, în prima ediție a noului sezon a emisiunii de la PRO TV. Ediția a fost lider absolut de audiență și a înregistrat o medie de 9,3 puncte de rating și 27.0% share, pe segmentul de public comercial, format din persoane cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani. Asta în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.5 puncte de rating și 16% share. La nivel național, peste 1.5 milioane de telespectatori au urmărit acțiunea sub acoperire a șefului Ștefan Mandachi.

FOTO: ȘTEFAN MANDACHI FACEBOOK / PRO TV