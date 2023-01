Știi cine este copilul din imagine? Acum este un artist cunoscut!

Copilul din imaginea de mai sus este un tânăr extrem de cunoscut care are o carieră impresionantă în muzică. Îi place muzica trap, se bucură de notorietate pe rețelele de socializare și participă în acest sezon la Survivor România.

Dacă încă nu v-ați dat seama, este vorba despre Gheboasă, artist născut în Târgoviște s-a făcut remarcat datorită melodiei „Dă-i țigancă”, al cărei videoclip a adunat până în prezent pe YouTube 11 milioane de vizualizări.

Acesta participă la emisiunea Survivor România de la ProTV, acolo unde a plecat destul de încrezător:

„Adevărul e că plec de la bine fix spre rău. Mă duc la Survivor pentru expriență, pentru că simt că o să mă descurc foarte bine la probe... Problema principală e că eu, dacă mi-e foame, mă opresc acolo... Foamea e cel mai rău lucru. La Survivor nu o să am nevoie de fashion, de așa ceva... Suntem supraviețuitori până la moarte. Pentru oamenii care sunt milionari sau care au foarte multe figuri... n-o să le fie bine. Dar eu am venit din noroi, să vezi ce fac la Survivor. Dacă rezist mai mult de o lună, o să fiu până la final. Pe părinții mei adoptivi vreau să-i fac foarte mândri de mine”, a spus Gheboasă înainte de a pleca în Republica Dominicană.

În ediția de marți, 10 ianuarie 2023, Gheboasă a spus cu lacrimi în ochi faptul că și-ar dori să se întoarcă acasă la soția lui:

„Eu nu mă regăsesc pe insulă. Nu mai pot să stau fără soția mea. Acasă mă simt cel mai bine. M-am decis că vreau să ajung acasă pentru a-i dărui soției mele un cadou. Și acel cadou e să-i dăruiesc un copil”, a spus Gheboasă, cu ochii în lacrimi, la primul Consiliu de Nominalizare de la Survivor România 2023.

Sursă foto: Instagram, Arhivă