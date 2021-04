Suma pe care o câștigă lunar Bianca Drăgușanu din Instagram! Vedeta a spus tot

Potrivit jurnaliștilor de la România TV, Bianca Drăgușanu ar fi dezvăluit care este suma pe care o câștigă lunar din contractele de publicitate pe care le are exclusiv pe Instagram.

„Eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, pe Instagram, sumă la care se plătește taxă. Minimum 10.000 de euro lunar! Când vine Black Friday fac și 20.000 de euro. Iar eu trebuie să am întotdeauna instastory-uri. Eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux. Dar eu îmi pun chestii care m-au definit pe mine ca persoană publică și ca nume. Ideea este că eu am încercat să mă modific și să mă acomodez cerințelor lui și cred că am reușit”, ar fi spus Bianca Drăgușanu, potrivit sursei citate.

foto: Instagram Bianca Drăgușanu

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans! Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro

Vezi și: Olimpiada mămicilor: Cum arată rezerva pentru viitoarele mămici