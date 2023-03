Sumele impresionante pe care le câștigă Dorian Popa pe lună. Vlogger-ul face o avere din afacerile sale

Contractele de imagine ale lui Dorian Popa, precum și activitatea de pe Youtube îi aduc acestuia venituri considerabile, care îi permit nu doar să ducă o viață de lux, dar și să construiască un cartier rezidențial de case în zona în care locuiește, mai exact Domnești, Ilfov.

Potrivit unei declarații făcute de Dorian Popa, acesta căștigă între 40 și 70 de mii de euro pe lună:

"Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună, între 70.000 și 80.000 de euro".

Însă, la fel cum vin banii, așa se și duc pentru vlogger. În ultimii cinci ani, acesta a cheltuit peste 3 milioane de euro:

"Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși înspre patru. Însă, nu uitați că, banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se vă întoarce, se vă întoarce către mine. Din acești aproape 4 milioane de euro cheltuiți în afaceri și cheltuieli personale, nu cred că am cheltuit, cu tot cu mașini, mai mult de 500.000 euro pentru mine", a spus acesta într-un video publicat pe canalul sau de Youtube.

