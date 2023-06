Tania Budi, apariție memorabilă la o petrecere. A arătat ca o puștoaică într-o rochie scurtă și cu geacă de piele

Tania Budi s-a îmbrăcat ca o puștoaică la petrecerea mondenă organizată de publicația VIVA. Într-o rochie neagră, scurtă și cu volan; pe tocuri înalte și cu o geacă de piele, a atras toate privirile. Cu siguranță, a fost o apariție memorabilă a vedetei.

Tania Budi a pozat alături de prietena ei, Denise Rifai. Prezentatoarea TV i-a dedicat chiar o postare pe Instagram.”Îi spun mereu că e o Păpușă!!! Și ea mereu mă ceartă !!! Ei bine, Ea este my One and only BarbieGirl! @taniabudi_ O poză fără niciun filtru cu doua femei care se înțeleg fără să vorbească și care se știu cumva dintotdeauna!”, a scris Denise Rifai. (vezi galeria foto de mai jos)

De curând, Tania Budi le-a aratăt urmăriorilor și ce silueta fără cusur are la plajă.

