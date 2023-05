Tatăl Nicoletei Luciu se confruntă cu mari probleme de sănătate: "M-am săturat și eu"

Ion Luciu s-a confruntat cu dependența de alcool timp de mulți ani, viciul ce le-a afectat copilăria fetelor sale și i-a distrus căsnicia. Totodată, această dependență i-a adus și numeroase probleme de sănătate precum hipertensiunea, hepatita toxică, varice hidrostatice, neuropatie periferică alcoolică, dar și ciroză. În prezent, se confruntă și cu o hernie de disc, afecțiune care l-a determinat să meargă zilnic la medic pentru a obține documentele necesare tratamentului.

„Vreau să merg într-o stațiune, la tratament. Am mai multe afecțiuni, așa e la bătrânețe. Și azi am fost la doctor și zilele trecute. M-am săturat și eu de atâtea drumuri. Îmi trebuie niște documente', a declarat Ion Luciu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

În ciuda acestor probleme, relația cu fetele sale a rămas la fel, distantă, deși ele îi aduc cele necesare atunci când timpul le permite să îl vadă.

Nicoleta Luciu a muncit din adolescență

Dependența de alcool nu i-a adus nefericire doar lui Ion Luciu, ci și celor din jur. Atât Nicoleta, cât și Iuliana au avut o copilărie tumultoasă, Nicoleta fiind nevoită să muncească încă din perioada liceului, pe când avea 16 ani. De asemenea, nici divorțul părinților nu trebuie să fi fost ușor pentru cele două vedete.

„Când am debutat eu, aveam foarte multe joburi în același timp, pe lângă faptul că eram elevă, și făceam și cursuri de Cruce Roșie… Aveam prezentări, mergeam și la cursuri de modă. Nu am spus nu niciodată. Stăteam în toate super-marketurile mari, cu parfumuri și altele. Primii bani i-am făcut la 16 ani, ca hostess, promovând anumite produse în magazine și că aplaudac. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, apoi și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă.

Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirurgie. Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri, mă duceam la vizită, cu studențîi de la Medicină. Învățam pentru școală doar prin autobuze și tramvaie și înainte să intru în emisiuni sau după ce terminam tratamentul bolnavilor. Am urcat treaptă cu treaptă, nu a fost așa ușor”, a povestit Nicoleta Luciu pentru sursa menționată mai sus.

Sursă foto: Instagram, Facebook