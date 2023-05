Theo Rose: "Am zis până acum în fiecare zi că nasc și nu am născut"        

Cu sinceritate, artista mărturisește pe Instagram:





"Atâta vă zi, voi nu vă luați după mine că dacă nu postez, am născut, că nu am născut, am zis până acum în fiecare zi că nasc și nu am născut. Nu am postat sau nu postez că sunt obosită, nu mai zic nimic, ce să vă mai zic...Dacă e așa și e sănătos, eu îl țin și până va avea doi ani, și așa îmi ziceți că îmi stă bine gravidă."

De curând, vedeta a scris tot pe Instagram, alături de două fotografii unde își atinge burtica de gravidă:

"Să găsim o semnificație acestui 5. 5 minute până la livrare… n-are cum. 5 ore… slabe șanse. Aș fi început să simt deja. Cred. 5 zile… foarte probabil. Să fie 5 iunie data? Și asta e posibil. Vedem dacă e întâmplătoare postarea asta. Vă țin la curent."

În mod evident, nu se știe dacă este vorba despre o zi cu așteptări legate de naștere sau de un alt eveniment important programat de artistă.





Cel puțin până la noi informații, se știe că Theo Rose își dorea să nască natural, chiar dacă medicii au pus și problema de a efectua o cezariană:





"Îmi mai e frică, da. Am zile când mă mai tem. M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi.





Am și zile în care sunt curajoasă și zic: 'Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică că totuși, e cea mai importantă experiență din viața unei femei."

Sursa Foto: Theo Rose Instagram

