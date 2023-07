Theo Rose: "Asta e pata mea de vergeturi, n-am ce să le fac, dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap"

Radiază de bucurie, a slăbit mult, a revenit și pe rețelele de socailizare, dar petrece foarte mult timp și alătiro de băiețelul ei, de care are grjă cu tot sufletul. De câteva ori chiar s-a filmat și fotografiat alături de mocul Sasha și i-a spus "te iubesc" în fața tururor.

Printre neplăcerile pe care le are însă după naștere sunt vergeturile și celulita, probleme pe care trebuie să le rezolve multe mame după o naștere. Theo Rose acceptă însă aceste situații cu zâmbetul pe buze și chiar a achiziționat creme și loțiuni împotriva celulitei.

Theo Rose avea în jur de 63 de kilograme când a ajuns la maternitate, însă acum are chiar 50 de kilogramme. Cu sinceritate, a declarat pe InstaStory:

"Cred că la operația de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație. Adică de unde rugăciunile mele să rămân cu 55 de la 62-63, s-au dus că am rămas cu 50 în cap. Nu am avut vergeturi pe perioada sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit așa niște mâncărimi puternice și am așa o pată de vergeturi pe un picior. Nu am o problemă cu ele, nu mă deranjează, dar de celulită vreau să scap."

Mai departe, Theo chiar a arătat imagini cu "micile neplceri" și a povestit:

"Uite asta e pata mea de vergeturi, nu am ce sa le fac, dar v-am zis, pentru celulită, sunt dispusă să fac câteva chestii să scap de ea, că nu se cade la o fată slăbă să aibă celulită."

Vezi mai multe poze cu Theo Rose în GALERIA FOTO de mai jos!

Vezi și VIDEO:



FOTO: INSTAGRAM THEO ROSE