Theo Rose, cea mai emoționantă poză cu bebelușul ei: "Încă nu pot să cred că e real"

Sunt cu Sasha. Doarme în leagănul electric și mă uit cum îi ies picioarele din el deja. E așa cuminte și bun… și e și norocos. Ne-a adunat pe toți în jurul lui și toată familia îl iubește și vine să petreacă timp cu el.

Am început lucrul pentru @vocea_romaniei și avem o echipa de o să ne doară inima la fiecare pierdere. Ne-am întâlnit cu ei zilele trecute și nu-mi vine să cred ce voci am adunat în jurul nostru. Sunt în extaz pentru momentele pe care le pregătim și recunoscătoare pentru încrederea lor?

Am filmat pentru Sezonul 3 @clanulserial . Am fost două zile la Penitenciarul Rahova și am avut parte de o experiență extraordinară. În primul rând că am filmat secvențele mele preferate cu Vera și în al doilea rând că am fost primită cu dragoste și urări de bine pentru mine și familia mea. Am vorbit cu ei și am ras mult. Dată viitoare mi-am propus să le și cant ceva, poate le mai alina dorul de casă.

Oboseala nu mai e așa neplăcută de când cu Sasha. Plec obosită de la filmări și îmi revin când îl văd. Încă nu pot să cred că e real și cu noi în casă mereu.

Mulțumesc pentru urări și recomandări!

Va urez să aveți zile de vacanță! Să va bucurați!"

De curând, și tatăl artistei a povestit cum se împarte Theo Rose între viața de familie și activitatea profesională. Ioan Diaconu a declarat pentru cancan.ro.

„Fiica mea și Anghel își cresc pruncul ca puțin alți părinți. Eu și soția mea suntem foarte mândri de ei! Nu doar fiindcă la mijloc e fiica mea, ci în primul rând pentru că într-adevăr formează un cuplul aparte."

„Mama lui Theo ajunge în fiecare weekend la București și stă cu nepoțelul ei. De multe ori o aduc personal, cu mașina. Suntem amândoi cu serviciu încă și nu o putem ajuta mai mult, dar sfârșitul de săptămână e al nostru. În rest, Theo și Anghel au angajat o bonă pentru cel mic!"

„Soția mea a adus pe lume trei copii, așa că are suficientă experiență. Mi-a spus că e ferm convinsă că Theo va fi la rândul ei o mamă foarte bună. În plus, fata o întreabă tot felul de lucruri, pe care doar mamele le experimentează și pe care tare mă tem că bărbații, fie ei părinți la rândul lor, nu le înțeleg pe deplin vreodată."

„De Theo a mea știam ce poate, fiindcă a crescut doar la noi în casă. Dar Anghel e o surpriză pentru mine. E atât de atent cu cel mic și e un tată așa de mândru, cum rar am văzut! Suntem plini de recunoștință că avem parte de asemenea copii frumoși”

