Theo Rose, în lacrimi pe platoul de filmare! De ce a început artista să plângă

Atât melodiile ei, care intră mereu în trending pe YouTube, cât și rolul din serialul „Clanul” și poziția de antrenor la „Vocea României” au făcut ca Theo Rose să fie apreciată de aproape toată țara.

Recent, într-un story postat pe Instagram, Theo Rose a dezvăluit că, în timpul filmărilor pentru serialul de la PRO TV a început să plângă, deoarece copilul pe care îl poartă în pântece a avut o criză mică.

„Am o viață... Azi noapte n-am închis un ochi, copilul meu nu știu ce a avut. Poate să înceapă o serie de crize direct din burtă, întrebare pentru «parentologi». Voiam să vă povestesc: La opt am venit pe platoul de filmare, am filmat o secvență care nu era în scenariu, așa mult plâns, dar de oboseală și de rău ce îmi era am plâns cu o poftă... De mila mea am plâns. Nu e nici cu actoria asta cum mi-am imaginat eu”, a spus Theo Rose pe instastory, potrivit celor de la Libertatea.