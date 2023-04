Theo Rose: " Mi-am început ziua de la trei azi noapte, începe să mă pregătească bebelușul"

Theo Rose s-a inspirat de la fotografiile unei viitoare mame de pe Instagram:

“Am găsit niște idei pe net la o fată pe care o urmăream, le-am arătat ideile și am construit pe baza lor. Le-am zis că eu nu am niciun fel de limită, hai să pozăm, pentru că nu se știe niciodată dacă eu o să mai arăt așa. Hai să facem frumos, să îmi amintesc și eu de mine când am arătat cât de cât."





"Eu nu am vrut să fac poze de gravidă, îmi place să mă uit la alte graviduțe, dar eu nu mă regăsesc, că nu sunt elegantă. Și am zis că dacă nu fac ceva îndrăzneț, nu mai fac deloc. (...)"





După ședința foto, pe care a făcut-o rezistând cu zâmbet și stoicism la faptul că nu se simțea într-o formă extraodrinată, a avut unele probleme:





"Mi-am început ziua de la trei azi noapte, începe să mă pregătească. Deja mă pregătesc de cină(...) Cred că ieri la ședința foto l-am cam enervat. M-am propus toată pe acolo...Tensiunea mică, urechile înfundate, las' că iau o gură de cafea, rezist. Și mi-a arătat el azi noapte. Dar am așa o vagă bănuială că asta o să fie relația noastră și după ce se naște."





Vedeți ședința foto în Galeria Atașată

FOTO: ANDREEA CONSTANTIN HAIR INSTAGRAM / THEO ROSE INSTAGRAM