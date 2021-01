Tily Niculae a trecut prin clipe din coșmar. Familia actriței a fost infectată cu SARS-CoV-2, chiar de sărbători

Tily Niculae nu a avut un Crăciun tocmai fericit, după ce a aflat că toată familia are COVID-19. Actrița, alături de soțul ei, Dragoș Popescu, și alături de cei doi copii ai lor au intrat în carantină de pe data de 24 decembrie.

Tily a dezvăluit prin ce coșmar a trecut abia acum, după ce toată familia a scăpat de virus. Actrița a făcut un jurnal video din ziua în care au intrat în carantină și la postat pe Instagram abia aseară, luni, 4 ianuarie.

“Azi e 24 decembrie și, oficial, am intrat în carantină. Suntem toți patru pozitivi. Am aflat ieri, pe 23… Era păcat să nu închid 2020 cu COVID la toți patru. Sofi e super bine, Popescu este și el bine, eu am fost așa și așa, de astăzi, sunt mai bine. În schimb, Radu a făcut febră și scaune moi, și mârâit și sper să trecem bine peste”, spunea Tily în prima zi de carantină.

Actrița a trecut și prin momente de cumpănă cu radu, fiul ei, care a făcut o alergie severă la antibioticul care i-a fost recomandat de către medici.

“26 decembrie – ieri, am avut niște emoții foarte mari, Radu a făcut reacție alergică la antibiotic, am sunat la ambulanță. A venit după 40 de minute o ambulanță cu un asistent care nu avea competența de a-i face ceva lui Radu. Ne-a spus să mergem la spital, am refuzat și am așteptat să vină o ambulanță cu medic. Am așteptat, este ora 14:30 și de la ora 11, de pe 25 decembrie, nu a venit nimeni și nici nu ne-a sunat nimeni. Am fost foarte norocoși că am trecut cu bine. Am atâta tristețe și atâta furie în același timp acumulată, încât nu sunt cuvinte, nu sunt cuvinte ca să mă pot exprima. Pe 25 seara, Radu a făcut o erupție cutanată de la antibiotic și ne-am speriat foarte tare, fiindcă ne era foarte frică să nu facă și pe zona respiratorie. Și, fiind în carantină, am sunat la ambulanța ora 22:00, după 40 de minute, a venit o ambulanță cu un asistent care nu avea competența necesară de a face absolut nimic, doar de a ne duce la spital. Am refuzat să mergem la spital pentru ceva ce putea fi rezolvat acasă. Nu vă pot spune cum am stat în stres și în teroare pentru ca cel mic să nu facă nimic complicat, să nu depindem de acea injecție cu cortizon”, a declarat Tily Niculae, vizibil afectată de toate cele întâmplate.