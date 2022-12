Timpul a stat în loc pentru ea! Elizabeth Hurley, fabuloasă în bikini la 57 de ani

Actrița în vârstă de 57 de ani își promovează cel mai nou film: „Christmas in Paradise”, în care joacă rolul lui Rachel, o romantică fără speranță care este părăsită la altar și decide să plece în luna de miere cu cele două domnișoare de onoare.

Elizabeth a postat pe contul de socializare un filmuleț de la filmări, în care apare într-un costum de baie albastru, extrem de sexy.

“Cum de mai arăți așa este o enigmă pentru noi toți!!!!! Felicitări, abia aștept să mă uit", i-a scris unul dintre urmăritori.

Secretul tinereței lui Elizabeth Hurley

Într-un interviu pentru The Sunday Times Style, actrița a dezvăluit ce face pentru a se menține în formă: "Nu am mai mâncat alimente procesate de 100 de ani. Nu mănânc dulciuri, beau puțin alcool, nu fumez, dar regret profund că am făcut-o cândva. Am învățat să mănânc cât mai ușor și nu atât de târziu."

Ea a adăugat: "Cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am făcut a fost să fac ca 50% din ceea ce mănânc să fie alimente de origine vegetală. Dacă mănânci o felie de pâine prăjită la micul dejun, mănâncă și un măr. Contrabalansează totul cu legume".

De asemenea, ea a declarat că își începe ziua cu două căni de apă caldă pentru a-și stimula metabolismul și pentru a-și pune intestinul în funcțiune: "Are un gust destul de dezgustător. Dar este fantastic pentru sistemul tău digestiv".

Fotografii: Getty Images