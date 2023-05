Tina Turner, cele mai spectaculoase apariții de-a lungul timpului. A fost numită cântăreața cu cele mai sexy picioare

Tina Turner, pe numele real Anna Mae Bullock, şi-a început cariera la vârsta de 18 ani, alături de soțul ei, Ike Turner, ca solistă a formației Ike & Tina Turner.

După despărțirea de soțul abuziv, aceasta a început o carieră solo în anii '80 cu albume precum Private Dancer și Foreign Affair, certificate cu platină, fiind recompensată și cu 8 premii Grammy din 25 de nominalizări.

Printre cele mai cunoscute și apreciate single-uri ale sale se numără "Goldeneye", "What's Love Got To Do With It”, Proud Mary, „The Best” și „Steamy Windows".

De-a lungul carierei sale îndelungate, până la încetarea activității în 2009, Tina Turner a impresionat nu doar prin vocea sa incredibilă, ci și prin ținutele și coregrafiile spectaculoase, în special dansul picioarelor sale, care au devenit atât de admirate. Ba mai mult, aceasta spunea ca picioarele ei sunt la fel de faimoase ca vocea sa și chiar si-a asigurat picioarele pentru 3 milioane de dolari.

Paietele, rochiile de piele, decolteurile adânci, salopetele mulate, dar si slițurile îndrăznețe sunt doar câteva dintre preferințele vestimentare ale Tinei Turner.

Vezi in Galeria Foto de mai jos cele mai spectaculoase aparitii ale artistei.

Sursă foto: Getty