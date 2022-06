Diagnosticul grav primit de Travis Barker, proaspătul soț al lui Kourtney Kardashian

Panică mare, marți dimineață, acasă la Kourtney Kardashian, după ce soțul ei, Travis Barker, a fost transportat de urgență la spital. Artistul a fost luat cu targa și dus mai întâi la West Hills Hospital, unde personalul medical a considerat că muzicianul avea nevoie de îngrijiri suplimentare, așa că l-a redirecționat la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles, California. În acest timp, vedeta din „Keeping Up with the Kardashians“, în vârstă de 43 de ani, a mers după el pe jos, potrvit „Page Six“.

La cei 46 de ani ai săi, toboșarul Blink-182 a acuzat dureri abdominale atroce și, după ce medicii i-au acordat primul ajutor, au catalogat cazul drept o maximă urgență.

Înainte de a fi spitalizat, rockerul a scris pe Twitter: „Dumnezeu să mă salveze“. Deși acesta este numele piesei pe care o cântă împreună cu Machine Gun Kelly, momentul în care a fost postat tweetul i-a făcut pe fani să își pună un semn de întrebare.

La câteva minute după ce știrea s-a răspândit pe internet, fiica de 16 ani a lui Barker, Alabama, a postat pe Instagram Story: „Vă rog să trimiteți rugăciunile voastre“.

Se pare că soțul celebrei Kourtney Kardashian are pancreatită, adică o inflamație bruscă a pancreasului, provocată fie de pietre la fiere, fie de consumul de alcool. TMZ scrie că de vină ar fi fost o colonoscopie recentă pe care ar fi suferit-o Travis. Pancreatita este o boală care nu se tratează şi nu se vindecă, dar evoluează în timp şi poate fi chiar fatală.

Din păcate, pentru proapăt căsătoriții Kourtney și Travis, au fost câteva săptămâni dificile, ea de/abia revenindu-și complet după a doua perioadă de COVID-19.

