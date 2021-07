Tudor Sișu, dezvăluiri despre prima perioadă petrecută în pușcărie

Chiar dacă a cunoscut succesul în carieră, Tudor Sișu a avut multe probleme în viață, fiind condamnat de trei ori la închisoare. Celebrul artist a vorbit în urmă cu ceva timp despre probleme sale, în cadrul unui interviu pe care i l-a acordat lui Gojira într-un podcast.

„La 25 de ani... a fost o prostie prima oară, prostia legii. Am fost la pușcărie atunci pentru că nu cunoșteam foarte bine legea și am zis o tâmpenie, negândindu-mă la consecințe. Le-am spus că eram eu cu un prieten, că ne-am drogat împreună. Îl arestaseră mai întâi pe el, au găsit niște convorbiri și cu mine și m-au chemat și pe mine la Târgoviște la audieri. Și acolo că ce e cu prietenia asta. Le-am spus că știu și ei. Că toată lumea face așa, că dacă te duci să-ți iei droguri, nu mergem trei inși. Nu mergem toți trei la ușa omului. Se duce unul și aia e. Eu când am auzit de ce mă acuză, m-a pufnit și râsul, am crezut că e ceva serios aici”, a spus Sișu.

foto: Instagram Tudor Sișu

