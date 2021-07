Tudor Sișu, membrul trupei La Familia, confensiuni despre anii petrecuți după gratii

Rapperul a ajuns prima oară după gratii în anul 2003, după ce polițiștii au găsit droguri la el în apartament. A fost eliberat condiționat în 2005, dar s-a întors la pușcărie la doar 6 luni de la eliberare, după ce oamenii legii l-au prins cu o cantitate mare de droguri. În februarie 2010, magistrații Tribunalului București l-au condamnat la patru ani cu executare pentru consum și trafic de droguri.

Cântărețul a mărturisit că ultima perioadă a fost cea mai grea și asta pentru că a dus dorul celor doi copii.

“Am fost de trei ori la închisoare. Eu am fost mai liber la închisoare decât în afară de multe ori. A fost un moment când eu mi-am dorit să merg la închisoare. A treia oară însă a fost o chestie veche, pe care nu am putut s-o evit. A fost greu a treia oară, se schimbase viața mea, eram relativ cuminte, aveam deja doi copii, dintre care unul avea o lună. A fost ciudat emoțional. Atunci aveam planuri, începusem să îmi dau seama ce vreau să fac, dar nu mai puteam să mai opresc ce se întâmplase. Eram supărat! Nu mai voiam să mai pierd timpul! Îți pierdeai viața! Mă gândeam că trebuie să ies de aici cât mai repede!”, s-a confesat Sișu la emisiunea online “În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță.

Cântărețul a mărturisit că mama sa nu a venit să-l vadă niciodată la închisoare. “Era plecată din țară când am intrat prima oară la pușcărie. A doua oară s-a și supărat un pic pentru că am intrat din nou la pușcărie”, a spus colegul lui Puya.

În urmă cu două luni, rapperul a fost prezent în emisiunea La Măruță, acolo unde i-a mărturisit lui Cătălin Măruță că muzica a fost cea care l-a salvat.

“Muzica m-a salvat… Nici nu i-aș spune muzică, muzică ar însemna să fii muzician, să am o partitură pe masă. Și nici artist nu sunt, pentru că joacă niște personaje. Și atunci nu sunt artist. Mie îmi place să scriu, îmi place să mă exprim prin versuri. Sincer, mi-ar fi plăcut să știu să cânt cu vocea, dacă aș fi avut calitățile necesare, dar nu am calitățile”, a declarat rapperul în emisiune.

Fotografii: Instagram

