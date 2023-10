Tzancă Uraganu, epuizat din cauza concertelor pe care le onorează: „Nu mai știu de copil, de mamă, de tată...”

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de manele din România, acesta având zeci de milioane de vizualizări la pisele lui postate pe YouTube. Manelistul nu se bucură doar de succesul din online, ci onorează multe evenimente și concerte, care la un moment dat devin de-a dreptul epuizante.

Andrei Velcu, pe numele său real, a fost întrebat dacă visează să joace vreodată într-un film, în rolul principal. Răspunsul acestuia a luat prin surprindere fanii: artistul își dorește să apară în pelicule, însă programul supraîncărcat de la concerte nu îi permite să fie prezent la filmări:

„Nu am cum să fiu rol principal pentru că ar însemna să stau numai la filmări, iar eu n-am cum. Nici acasă nu prea ajung. Ajung o dată pe săptămână. Sunt plecat pe drumuri, prin țară, mai ales pe timp de primăvară-toamnă sunt plecat aproape zi de zi. N-aș avea cum să joc într-un film. Poate să joc iarna, să stau o lună la filmări și după să se termine. Și mie mi-ar plăcea să joc într-un film, să stau la filmări, dar nu am cum. Am intrat, totuși, cu o părticică mică, cu o piesă de-ale mele în acest filmă, că așa mi-a zis Codin”, a spus Tzancă pentru CANCAN.

Acesta a recunoscut și faptul că programul lui de somn este extrem de important, fiindcă fără odihnă nu ar reuși niciodată să reziste ore întregi la numeroasele concerte pe care le onorează:

„Eu, când mă pun să dorm, nu mai știu de copil, nu mai știu de mama, de tata, de nimic. M-am pus să dorm și trebuie să dorm că după nu mai fac față. Deci, la mine, când e vorba de somn, la revedere cu orice”, a mai spus el pentru sursa citată.