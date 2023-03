Tzancă Uraganu, mesaj dur pentru cei care îl urmăresc, dar nu îl apreciază

Tzancă Uraganu este urmărit pe rețelele de socializare de o mulțime de oameni, aceștia dorind să fie în permanență la curent cu cele mai noi activități ale cântărețului de manele. Cu toate că există multe persoane care îl apreciază, mai există și internauți care îl judecă atât pentru modul de exprimare, cât și pentru piesele sale celebre.

Recent, manelistul a publicat pe rețelele de socializare un mesaj extrem de dur, care face trimitere la oamenii care îl urmăresc, dar nu îi apreciază postările:

„Acest mesaj este strict pentru cei care ne avem la prieteni și nu apare un like de la voi! V-aș ruga să ieșiți singuri din listă, am deja oamenii mei care ne respectăm reciproc!!! Să începem: Ați observat că primim mai multe like-uri și aprecieri de la oameni pe care nu îi cunoaștem și mai puțin sau deloc de la cei care credem că sunt prieteni... De ce? Pentru că un OM care nu te știe, nu are frustrări, invidie sau răutate. Pe când un prieten, o rudă sau o cunoștință își arată adevăratul caracter... Mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine, restul... Restul nu contează, tot resturi rămâneți! V-am pupat!”, a scris artistul pe Facebook.

Sursă foto: Tzancă Uraganu/Facebook