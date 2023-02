Tzancă Uraganu, scandal de proporții cu vecinii săi! Ce au constatat oamenii legii când au ajuns la fața locului

Manelistul și soții Herman s-au certat prima oară la începutul anului trecut, iar de curând a avut loc un alt scandal de proporții, asta după ce s-ar fi implicat și Lambada, femeia care i-a dăruit lui Tzancă doi copii. S-a crezut inițial că certurile dintre vecini au apus, dar la începutul acestei săptămâni Lambada a mers la ușa soților Herman.

Tzancă Uraganu continuă scandalul cu vecinii săi

Potrivit sursei menționate anterior, Lambada și-ar fi trimis la ușa soților Herman un amic pentru a face scandal, moment în care a fost chemată poliția. Ajunși la fața locului, oamenii legii l-au legitimat pe cel care a amenințat, însă circul a continuat.

„Nici bine nu am venit din concediu, că am avut parte de un nou scandal. Lambada a trimis pe cineva la ușa noastră să facă scandal că, vezi Doamne, face gălăgie copilul dimineața și ea nu se poate odihni. Noi am fost plecați în concediu în Cancun, ne-am întors duminică seara. Copilul l-am lăsat acasă, cu soacră-mea, și, culmea, cât am fost plecați, copilul nu a făcut gălăgie, că n-a venit atunci nimeni să reproșeze ceva. Să fim serioși, fix cum am apărut noi acasă, atunci a făcut gălăgie copilul.

A venit săgeata Lambadei, ne-a înjurat, ne-a făcut în toate felurile, i-a spus nevesti-mii că n-are tupeu să deschidă ușa. Am chemat Poliția. Oamenii au văzut ce s-a întâmplat, au constatat și au plecat. Au spus că nu pot face nimic. Dar după ce au plecat, iar a făcut ăla circ la ușa noastră, ba la final a lovit ușa cu piciorul. Am chemat, din nou, Poliția, care a făcut un proces verbal”, a spus medicul stomatolog Sabin Herman, vecinul lui Tzancă, potrivt sursei amintite.

