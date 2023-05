Ultima apariție publică a Tinei Turner. Artista părea fragilă și avea nevoie de ajutor pentru a merge

În imaginile surprinse de fotografii prezenți la musicalul „Tina – The Tina Turner Musical”, aceasta părea extrem de fragilă și avea nevoie de ajutor pentru a merge, scrie Daily Mail. Chiar și atunci când a urcat pe scenă, la finalul musicalului, Tina a fost susținută de artiștii prezenți în fața publicului.

În 2013, artista a suferit un accident vascular cerebral, iar în 2016 a fost diagnosticată cu cancer intestinal. Artista a avut nevoie de un transplant de rinichi de la soțul ei. Cântăreața s-a retras oficial de pe scenă în anul 2009.

În martie 2021, Tina Turner a postat pe Twitter o fotografie din sufragerie. Artista era încântată de premiera documentarului său.

„Sunt atât de entuziasmată să împărtășesc acest film cu voi - să văd scenele de concert m-a făcut să retrăiesc unele dintre cele mai fericite momente din viața mea. Pur și simplu a trebuit să cânt și să dansez în sufrageria mea!”, a scris atunci artista potrivit sursei citate mai sus.

Only 5 days left! This Saturday, the documentary "TINA" will be released. I am so excited to share this movie with you – seeing the concert scenes made me relive some of the proudest moments of my life. I simply had to sing along and dance around my living room! #TinaFilm pic.twitter.com/sIGXgdzyb1