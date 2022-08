Un bărbat a refuzat să meargă la nunta surorii sale când i-a auzit condiția: „Oare am greșit eu?”

O tânără a decis să se căsătorească cu iubitul ei, alături de care și-a împărțit viața timp de trei ani. Fiind o persoană discretă din fire, aceasta a vrut o ceremonie restrânsă, cu doar 60 de invitați. Ea și-a anunțat doar rudele și prietenii foarte apropiați, fratele ei având un rol foarte important la nuntă: acela de a-și conduce sora la altar.

Cu doar câteva zile înainte de marele eveniment, viitoarea mireasă și-a sunat fratele și i-a spus că nu poate veni însoțit de iubita lui la nuntă, deoarece ceremonia trebuie să fie una foarte intimă. În acel moment, bărbatul a avut un șoc, mai ales că are o relație de mai bine de 11 cu partenera sa, iar cei doi așteaptă un copil. În acel moment, el i-a refuzat invitația surorii sale.

„Sora mea (36 de ani) se mărită în luna septembrie a acestui an. Îl știe pe logodnicul ei de aproape 3 ani. Iubita mea (38 de ani) și cu mine (44 de ani) suntem împreună de 11 ani. Locuim împreună de 8 ani și așteptăm un copil, deși a fost cam devreme să anunțăm. Sora mea a venit cu condiția să nu apar la nuntă cu iubita mea, căci este vorba despre o petrecere restrânsă (60 de invitați). A spus că, din moment ce iubita mea nu este familia mea, atunci nu ar trebui să vină. M-a sunat să îi confirm prezența și am fost confuz. Voia să merg doar eu, fără iubita mea. I-am zis s-o lase baltă. A început să plângă și să țipe că sunt singurul ei frate și, din moment ce tata nu e în peisaj, eu ar trebui să o duc pe ea la altar. I-am dat un nu ferm, chiar dacă iubita mea a zis că n-o va deranja dacă merg singur”, a declarat bărbatul pentru yourtango.com.

Viitoarea mireasă și-a sunat fratele următoarea zi pentru a-i spune că este în regulă să vină alături de iubita lui. Acesta deja era deranjat de situație și a preferat să refuze invitația. În acel moment, toată familia l-a jignit și i-a transmis gânduri negative din cauza deciziei luate.

„Ieri, sora mea, viitoarea mireasă, mi-a dat mesaj că e ok dacă merg împreună cu iubita mea. Partenera mea părea tristă, dar a zis să eu sunt cel care decide. Așa că i-am dat mesaj înapoi și i-am zis că nu mergem. Acum toți cei din familie mă sună să mă critice și să mă jignească pentru faptul că am decis asta și că am rănit-o pe sora mea. L-am rugat pe un unchi să o ducă la altar în locul meu. Oare am greșit eu?”, a mai spus el.

Sursă foto: /Shutterstock