Un bărbat de 77 de ani stârnește invidia tinerilor prin ținutele sale. „Am cel mai cool bunic din lume!”

Jannik este pasionat de fotografie, iar bunicul său de sneakerși și de accesorii streetwear. Cei doi și-au unit pasiunile într-un proiect uimitor, care a dat roade. Bunicul a devenit cunoscut în toată lumea, iar băiatul se mândrește foarte mult cu el. Cei doi locuiesc în Mainz, Germania. Povestea lor a ajuns chiar și în paginile revistelor Vogue și GQ.

Jannik este cel care i-a sugerat bunicului să devină modelul său. Cele mai amuzante ipostaze sunt cele în care încearcă să imite ținutele vedetelor.

În pas cu moda este și bunica lui Jannik și nu refuză nicio ședință foto, atunci când nepotul îi cere ajutorul. Alojz și Angela sunt împreună de 55 de ani. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

„Nu contează cum arăți, câți ani ai sau cum te văd alții. Tot ce contează este să te simți confortabil în hainele pe care le alegi. După cum puteți vedea, bunicul meu poate încă să poarte haine stil streetwear la 77 de ani și să fie super cool”, a declarat Jannik într-un interviu pentru Vogue.

Totul a început de Crăciun, în 2016, când Jannik și-a invitat bunicul să-i probeze hainele. „A spus imediat da și, văzând că îi stă foarte bine, am facut niște poze. Luna următoare am încărcat prima poză pe Instagram, familiei și prietenilor noștri le-au plăcut. Ne-am distrat atât de mult cu prima ținută și așa am decis să facem altele și să continuăm cu un proiect adevărat”, a mai povestit tânărul.

Alojz adoră să meargă la cumpărători cu nepotul său. Așa a adunat o colecție impresionandă de adidași, de culori diferite. Ei merg la anumite târguri, unde caută modele inedite.