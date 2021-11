Un britanic călătorește în scop caritabil cu cea mai mică mașină din lume

Englezul de 31 de ani și-a cumpărat mașina în urmă cu trei ani de la un bărbat din Wales, după ce a devenit obsedat de acest model, pe care l-a văzut în emisiunea Top Gear.

Mașina a fost construită în 2017, dar are designul original al primului model apărut prin anii 1960. “Am văzut modelul într-un episod Top Gear, unde Jeremy Clarkson îl conducea și m-a captivat pur și simplu. Îmi plac mașinile vechi și neobișnuite. Am mai avut un Model T 1914 și un Morris Minor 1968. Mi-am fixat ideea asta că trebuie să am un P50, dar când am văzut că una originală costă 100.000 de lire sterline, am fost distrus. Apoi am dat de tipul ăsta din Țara Galilor, care avea una făcută în 2017. Este și eco-friendly”, a declarat englezul potrivit WalesOnline.

Mașina are 134 de centimetri lungime, 98 de centrimetri lățime și 100 de centrimetri înălţime. După ce a observat că vehiculul atrage toate privirile ca un magnet, englezul s-a gândit să se folosească de asta și să strângă bani pentru copiii nevoiași, din programul “Children in Need”.

Britanicul vrea să străbată 1.400 de kilometri la volanul autoturismului Peel P50. “Din câte știu, sunt prima persoană care încearcă o călătorie cu un P50”, a spus bărbatul.

El a pornit la drum sâmbătă, din John O’Groats, Scoția, și a parcurs până acum aproape 580 de kilometri.

Viteza maximă la care poate ajunge autoturismul lui Alex este de 56 km/h. “Mașina asta nu a fost făcută pentru călătorii lungi, tocmai de aceea provocarea este atât de mare. Ar trebui să ajung la Land’s End în două sau trei săptămâni. Fac foarte multe opriri pentru că oamenii sunt curioși să afle informații despre mașină și călătorie”, a mai spus britanicul.

Fotografii: Facebook Alex Orchin

