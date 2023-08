Un columbian s-a însurat cu o păpușă de cârpă: „Cel puțin am ceva. Cu Natalia mea, mă uit la televizor și vorbesc despre orice!”

Columbianul a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume după ce s-a însurat cu iubirea vieții sale, o păpușă de cârpă. Aleasa care are și un nume, Natalia Ortiz, i-a dăruit trei moștenitori lui Cristian.

Cristian Montenegro a declarat că el și păpușa sa de cârpa au făcut schimb de jurăminte în cadrul unei ceremonii oficiale. Bărbatul de 27 de ani a mărturisit că, dacă nu ar fi fost soția sa, Natalia, ar fi fost complet singur.

Cristian a început să se întâlnească cu Natalia după ce s-a săturat să fie singur. Deși trebuiau să se căsătorească anul trecut, planurile lor au fost date peste cap din cauza venirii pe lume a băiețelului lor. Iar Natalia și Cristian nu au pierdut deloc timpul, fiind deja părinții a trei copii, scrie The Mirror.

Columbianul își ține la curent urmăritorii cu povestea sa de dragoste și nu pune la suflet ironiile venite din partea internauților. După ce s-a spus că are o relație bizară și că are nevoie de ajutor, Cristian a ripostat: „Dacă nu ar fi fost păpușile, aș fi fost mai singur decât oricine altcineva. Cel puțin am ceva. Cu Natalia mea, mă uit la televizor și vorbesc despre orice. Ei nu știu cât de mult o iubesc”.

Cristian îi face deseori declarații de dragoste soției sale, îi duce micul-dejun la pat, o sărută cu patos, o ajută să-și aleagă ținutele sau să se machieze. Atunci când Natalia simte nevoia unei schimbări de look, Cristian merge cu ea la salon și se asigură că are parte de tot răsfățul. Mai mult, columbianul a ajutat-o să-și termine și studiile. Tot el îi ia apărarea „femeii” pe rețelele de socializare și îi ceartă pe cei care o numesc păpușă și le cere s-o trateze cu respect.

După nuntă, bărbatul i-a făcut o surpriză Nataliei și a dus-o la un salon de tatuaje, acolo unde aleasa sa și-a făcut primul desen și și-a tatuat numele soțului pe braț.

„Bro, nu e reală! Trezește-te”, „Doamne, iartă-ne!”, „Îmi imaginez că a fost foarte dureros pentru ea. Ai grijă să nu se infecteze”, „Clipește de două ori dacă ai nevoie de ajutor”, „Se vede fericirea pe chipul ei”, „Natalia a câștigat la loterie cu un bărbat așa ca tine”, au scris unii dintre urmăritori.

