Un cuplu în vârstă din Germania arată mai stylish decât vedetele de cinema. Toată lumea întoarce capul după ei pe stradă

Das <ohneMantelWetter >dürfte nun definitiv vorbei sein.Britt und ich haben wohl den letzten Tag vom<ohneMantelWetter>erwischt. OK, ist auch gut, nichts bleibt wie es war. Das Wetter auch nicht. Was mich persönlich aber heute früh irritiert hat , beim Blick nach draußen, ist die neue Farbe,<Nieselregengrau >,die sofort von mir als < im<BettbleibenFarbe>eingestuft wurde.Und da war sofort klar, der Gottesdienst findet heute in der Haus-Kapelle statt, und dieser Gottesdienste wird sehr schön von Morpheus zelebriert. UND DAS KANN DAUERN ! Ich bin dann mal weg , und träume . Euch aber wünsche ich einen tollen Sonntag , und einen genial-entspannten Start in die Woche morgen.???????????????????? #photooftheday @marija.mauer #photographer #womenstyle #menwithclass #womenwithclassandstyle #friendshooting #friendtime #menwithstyle #menswear #mensfashion #menspiration #inspiration #streetstylemen #menshatstyle #womenpower #mensoutfits #coolpeople #berlinpeople #bestager #vougemagazine #doppeltesglück #glücklichsein #positivevibes #glücklichseinkannsoeinfachsein

