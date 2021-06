Un elefant a străbătut 25 de km pentru a-și lua rămas bun de la îngrijitorul său, decedat

Animalul a mers, timp de două ore, alături de fiul îngrijitorului său, Kunnakkad Damodaran Nair, pentru a participa la înmormântarea bărbatului.

Brahmadathan poate fi văzut în clip stând alături de rudele îndoliate înainte de atinge trupul neînsuflețit al îngrijitorului său, în semn de respect.

În video, elefantul ajunge în fața casei decedatului, apoi se oprește în fața verandei și ridică trompa de două ori, înainte ca fiul îngrijitorului, Rajesh, să vină să-l mângâie pe cap.

An elephant comes to bid final farewell to his papaan (mahout). pic.twitter.com/VexNAtPwNh