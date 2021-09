Un model a găsit cadoul perfect pentru iubit: ”Îi ofer de Crăciun un threesome”

În loc de cadoul tradițional, Bonnie a decis să-i împlinească o fantezie - oferindu-i un a ménage à trois cu o altă femeie.

”Am vorbit mult despre asta și nu cred că s-a gândit vreodată că aș fi de acord cu așa ceva. Știam că își dorește mult o partidă în trei”, a spus Bonnie.

Modelul, care postează imagini provocatoare pentru cei 932.000 de urmăritori ai săi pe Instagram și 1,9 milioane pe TikTok, a dezvăluit că a găsit femeie perfectă care să li se alăture ei și lui Brad în dormitor.

”Am ieșit într-o seară cu niște prieteni și am cunoscut o tipă care cred că este absolut perfectă. Am vorbit cu ea și am făcut schimb de numere de telefon. Nu locuiește departe, așa că am aranjat să vină la noi în ziua de dinainte de Crăciun.

Întotdeauna mi s-au părut că femeile sunt frumoase și cred că încă o femeie este cadoul perfect pentru Brad. Singura problemă: ce îi voi oferi la anul?”.

