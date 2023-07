Un preot din Vaslui, care a împrumutat sume uriașe de la enoriași, este acuzat că a pierdut banii la păcănele

Preotul din parohiile Hălărești și Siliștea, comuna Iana, județul Vaslui și-a pus în cap toată comunitatea după ce a împrumutat zeci de mii de lei de la enoriași. Oamenii care nu și-au mai văzut banii înapoi i-au adus acuzații grave preotului, susținând că a pierdut sumele la păcănele. Motivul ar fi, de fapt, altul. Părintele susține că s-a împumutat în urmă cu mai mult timp de la un cămătar pentru a-și cumpăra o casă, iar pentru că nu a mai putut face față datoriilor, a decis să ceară bani de la toată lumea.

Revolta oamenilor de pretutindeni s-a iscat atunci când o femeie din sat l-ar fi împrumutat pe acesta, mai demult, cu 24.000 de lei, dintre care a recuperat cu greu doar 2.300. Pe patul de moarte, bătrâna de 81 de ani l-a rugat în fel și chip pe bărbat să îi înapoieze întreaga sumă, dar fără succes. Aceasta s-a stins din viață, iar preotul i-ar fi spus la vremea respectivă: „Lasă, tanti, că te îngrop eu de banii ăștia”, spun jurnaliștii de la Vremea Nouă.

„Nu este chiar așa, cum spune lumea, se exagerează! Nu i-am spus femeii care a decedat că o să o îngrop eu de banii datorați, nici pomeneală! (...) Este adevărat că am datorii mari la oameni, dar mi-am cumpărat o casă și m-am încurcat cu un cămătar! (...) S-au tot acumulat datoriile (...) și s-a ajuns la o sumă consistentă și pierdeam apartamentul. Și atunci a trebuit să mă împrumut, din stânga, din dreapta, ca să-i dau cămătarului dijma. Din cauza asta am ajuns în situația de față. Înțeleg că oamenii de unde am împrumutat bani sunt nemulțumiți, dar am să vorbesc cu ei și am să le spun că le dau banii înapoi. Recunosc, am făcut o greșeală, într-adevăr, pe care mi-o asum. Faptul că se aude că joc la păcănele nu este real!”, a declarat preotul Daniel Pleșu pentru sursa menționată mai sus.

Cazul este, în aceste momente, analizat de reprezentanții Episcopiei Hușilor, care vor lua și măsuri în această privință.

