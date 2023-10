Una mai frumoasă ca alta. Andreea Marin, însoțită de fiica ei la o gală mondenă

“Onorată, dar mai ales fericită să fiu premiată alături de fiica mea la Gala Performanței și a Excelenței 2023. Creative Hub Voice&Visibility este proiectul meu de suflet, visat ani la rând, care a înflorit astăzi. Voluntariatul a devenit pasiune pentru Violeta mea”, scrie Andreea Marin pe Instagram.

Atât mama, cât și fiica au ales ținute negre, elegante, pentru acest eveniment. Dacă Andreea Marin a optat pentru o rochie cu sacou, Violeta a optat pentru una stil furou.

Fanele au fost încântate să le vadă, din nou, împreună.

“Felicitări, frumoase la trup și suflet!!!”

“Ești cea mai frumoasă femeie din lume, dragă Andreea!”

“Mă înclin în fața frumuseții tale! Sărut mâna frumoasă prințesă!”

“Două frumoase prințese. Mama și fiica”, i-au comentat admiratoarele.

Andreea Marin a povestit, mai demult, cum a ajuns fiica ei să facă voluntariat.

„Pentru că se întâmplă atâtea nenorociri în această țară, pentru că adolescenții cad pradă tentațiilor cu alcool, droguri, fumat, în ultimul an și jumătate, mai ales, am pus accentul pe acest aspect. Ea face, de mai bine de un an, voluntariat într-o asociație internațională, care activează și-n România și se ocupă în mod explicit de ajutorarea tinerilor care cad pradă acestor tentații, prin readucerea lor la o viață de normalitate. Cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că așa a văzut nemijlocit ce înseamnă efectul stupefiantelor, efectul pe care țigările sau alcoolul îl poate avea în viața unui adolescent”, a spus Andreea Marin pentru Cancan.ro.