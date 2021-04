Vacanța de vis a Oanei Roman în Egipt, întreruptă de un accident care a dus-o imediat la medic: "Anestezia a durut grav"

Întâi, Oana a scris pe contul ei e Facebook:





"Azi am reușit sa ajung la doctor. Am călcat în apă în ceva foarte ascuțit și mi-am făcut o gaura în călcâi. A trebuit sa fiu cusută. 4 fire. Anestezia locala a durut grav, dar am îndurat. La hotel am găsit un doctor extrem de draguț care a avut tot ce trebuie pentru rana mea. Neapărat cand mergeți în vacanta să vă faceți asigurare medicală. Nu costă mult și vă scăpă de posibile cheltuieli foarte mari. Asigurarea mea a acoperit inclusiv medicamentele de la farmacie."

Ulterior, vedeta a dat detalii despre accident și într-un Instastory de pe contul ei de Instargam:

“Am intrat în apă, unde am călcat într-o piatră foarte ascuțită și mi-am făcut o mare gaură în călcâi, atât de mare, încât a trebuit să mă duc la doctor, aici la hotel, să mă coasă. Ca să mă coasă acolo a trebuit să-mi facă o anestezie locală. Nu vă puteți imagina în ce hal m-a durut. Am un mare bandaj, un bandaj comunist și acum trebuie să mă duc să-mi iau pastile”.

Din fericire, Oana se recuperează și are parte de o mulțime de reacții de încurajare. În plus, pozele de pe Instagram arată că, până la momentul accidentului, a avut parte de o vacanță de vis.

Puteți vedea mai multe poze ale Oanei Roman din Egipt, de dinainte de accident, în GALERIA FOTO:

