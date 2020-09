Vedeta emisiunii ”Viața la 300 de kg” a murit la 41 de ani

Vedeta TLC, originară din Louisiana, a murit marți, 22 septembrie, la vârsta de 41 de ani, așa cum a confirmat familia într-un anunț dat presei.

”Coliese, mamă iubitoare, soră, mătușă și prietenă, a murit în pace, la vârsta de 41 de ani”, scrie în comunicat.

Cauza decesului nu este cunoscută deocamdată.

TLC a postat o declarație pe conturile de social media, oferind condoleanțe familiei McMillian, cu un video în care Coliese spune: ”Asta nu este viață”

"Living like this is not living." Tune in to a new #My600lbLife tonight at 8/7c. pic.twitter.com/JTN73ULoqQ