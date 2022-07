Vedete care și-au arătat celulita și vergeturile pe Instagram, în încercarea de a normaliza aceste lucruri

Multe femei super fit care mănâncă sănătos pot să aibă celulită sau vergeturi. Acestea din urmă pot apărea și în timpul sarcinii, indiferent de cât de des mergi la sală.

Au trecut și vremurile în care marile branduri editau pozele cu modelele de pe site, pentru a le scoate micile “imperfecțiuni”. Acum putem admira cele mai noi modele de bikini pe femei cu vergeturi.

Nici vedetele nu își mai editează pozele pentru a ascunde aceste lucruri. De-a lungul timpului mai multe staruri internaționale și-au pozat vergeturile sau celulita pentru a le arăta fanelor că și ele sunt femei normale, cu astfel de probleme.

Foto: Jessie J

In 2017, Hillary Duff a postat o imagine în care i se vede celulita și le-a transmis fanelor un mesaj important. „Postez asta în numele fetelor, femeilor și mamelor de toate vârstele. Mă bucur de o vacanță cu fiul meu după un sezon lung de filmări, am fost departe de el săptămâni întregi în acele luni. Deoarece site-urile și revistele adoră să împărtășească „defecte ale celebrităților” - ei bine, le am! Corpul meu mi-a făcut cel mai mare dar din viața mea: Luca, acum 5 ani. Împlinesc 30 de ani în septembrie și corpul meu este sănătos și mă duce acolo unde trebuie. Doamnelor, haideți să fim mândre de ceea ce avem și să nu mai pierdem timp prețios în timpul zilei ne dorim să fim diferițe, mai bune și fără defecte”.

Camila Cabello a postat și ea un clip pe TikTok, în care spune cât de greu i-a fost să își accepte formele voluptoase, după mult bodyshaming pe internet.

“Să fii în război cu propriul corp e o chestie depășită! M-a durut tare atunci. M-am simțit nesigură pe mine. M-a demoralizat total”, a mărturisit cântăreața. Vedeta a apelat la terapie că să treacă peste acest moment dificil. Aceasta a postat un filmulet pe TikTok, care a devenit viral, cu peste 17 milioane de vizualizări: “Sunt recunoscătoare pentru corpul pe care îl am…Suntem femei adevărate, cu forme voluptoase, celulită, vergeturi și grăsime… Și trebuie să acceptăm asta!''

Una dintre cele mai sexy vedete din showbizul international, Bebe Rexha, încearcă și ea să normalizeze siluetele voluptoase. “Ești superbă!”, “Ești perfectă!”, i-au scris fanii când s-a filmat în costum de baie.

În urma cu câțiva ani, imbrăcată în costum de baie, Demi Lovato a arătat lumii întregi că este o femeie ca oricare alta, cu probleme cu greutatea și cu celulită.

“Aceasta este cea mai mare frică a mea. O imagine cu mine în bikini, needitata. Și ghici ce, am celulită! M-am săturat să îmi fie rușine de corpul meu, să îmi editez pozele (da, celelalte poze cu mine în bikini sunt editate , urăsc că am făcut asta, dar e adevărat) că alții să creadă că eu corespund standardelor lor de frumusețe. Dar aia nu sunt eu”, a scris Demi.

