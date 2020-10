Vedetele din România care nu s-au lăsat călcate în picioare de partenerii lor

Fanii Biancăi Drăgușanu sunt de-a dreptul șocați de comportamentul ei după ce a fost bătută de partenerul de viață.

„Cumpărăm outfitul dacă renunți la psihopat”, a comentat o admiratoare la poza de pe Instagram în care Bianca promovează o salopetă.

„Gata, ți-a cumpărat Alex tăcerea? Totul e ok până mâine?”, a comentat altcineva.

„Bianca Drăgușanu, nu ai ajuns până aici fiindcă ești naivă, tu ești o femeie deșteaptă și ambițioasă, nu te împotmoli la un animal care te calcă în picioare când vrea el. Ce va zice fata când va fi mare și va afla toate episoadele astea ? Merită banii lui? Ai o situație bună, poți mai mult”, i-a transmis o altă admiratoare.

Bianca Drăgușanu nu e singura vedetă din România care se confruntă cu violența domestică, însă este printre puținele femei cunoscute care nu renunță la o relație aparent dăunătoare. Cum au reacționat alte femei din show-biz.

Alexandra Stan

Una dintre cele mai de succes artiste din România, Alexandra Stan a avut probleme grave cu omul care a lansat-o în muzică, Marcel Prodan. În 2013, bărbatul, cu care cântăreața avea o relație, a băgat-o în spital după ce a agresat-o fizic. Alexandra Stan, care și-a spus povestea în cadrul campaniei Femeia ca o pradă de la PRO TV, a făcut mulți ani de terapie pentru a-și reveni din șocul agresiunii.

Însă, primul pas pe care l-a făcut a fost să scape de agresorul ei, pe care l-a părăsit. Anul trecut a vorbit iar pe acest subiect și a declarat că se simte vinovată fiindcă a permis ca acest episod să aibă loc.

În replică, Marcel Prodan susținea în acel an că ea a fost cea agresivă, în timp ce el conducea spre locuința părinților ei.

„Ea s-a năpustit cu o ploaie de lovituri asupra mea, în timp ce conduceam şi mi-a tras de volan, spunându-mi că mai bine ne sinucidem”, a comentat atunci acesta. În 2016, Prodan a fost condamnat la 7 luni de închisoare cu suspendare și obligat la plata unor daune de 10.000 de euro pentru agresarea fizică a Alexandrei Stan.

Larisa Drăgulescu

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu, Larisa, a intentat divorț după ce și-a acuzat partenerul de violență domestică. Separarea lor a fost una cu scandal în 2008, mai ales că au doi copii împreună. Gimnastul a recunocut că și-a lovit soția, însă a insistat că ea îl scotea din pepeni cu firea ei.

„Am avut un moment în care mi-am pierdut răbdarea, am făcut un gest necugetat, pe care îl regret enorm. Nu am vrut să ajung aici”, a dezvăluit gimnastul în cadrul Știrilor PRO TV, în octombrie 2008. Tot atunci, soția lui apărea la televizor cu un ochi vânăt, plângându-se că într-un an și jumătate de mariaj cu Marian Drăgulescu a văzut și bătăi mai grave.

Femeia a decis să se despartă de agresorul ei, pe care îl considera un om extrem de violent. Dar, la 11 ani de atunci, în 2019, cei doi s-au afișat împreună, semn că au trecut peste evenimentele care i-au separat.

Dana Războiu

Fosta prezentatoare tv s-a confruntat cu violența partenerului ei de viață, fostul ministru al sănătății Ovidiu Brânzan. Dana Războiu l-a reclamat la poliție în vara anului 2005 după ce acesta ar fi bătut-o cu pumnii și cu picioarele.

„Am fost inconștientă. Am avut un curaj nebun, inconștient. Întâi am făcut și apoi mi-am dat seama ce am făcut. M-au tot sunat, de la purtătoarea de cuvânt a PSD-ului, la alți oameni importanți ca să-mi retrag plângerea”, a dezvăluit știrista pentru click.ro.

Dar nu a făcut-o și l-a părăsit pe soțul ei, cu care avea un băiat de un an și jumătate.

Dana Războiu s-a recăsătorit cu Bogdan Enoiu, directorul general al McCann România, dar a divorțat de el după ce acesta i-ar fi fost infidel.

Roxen

Artista, care ar fi trebuit să reprezinte România la Eurovision 2020 (eveniment anulat din cauza pandemiei), a obținut un ordin de restricție împotriva iubitului ei, după ce acesta a bătut-o cu bestialitate. S-a despărțit de el și a declarat că nu-i va acorda a doua șansă.

„Înțeleg foarte bine care este situația la nivel global, dar și la nivel național, cu privire la problema violenței domestice. Am fost abuzată emoțional și șantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problemă care, bineînțeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situații, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare”, declara Roxen în exclusivitate pentru PROTV.RO.

Prin experiențe similare au trecut cântărețele Lora, care dezvăluia că a fost terorizată ani la rând de un fost iubit, și Ana Maria Georgescu, de a cărei suferință a fost acuzat pe nedrept Florin Chilian.

