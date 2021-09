Versuri emoționante în ultima melodie lansată de Petrică Cercel. Despre ce cânta artistul

Aseară, mulți dintre fanii artistului întrebau nedumeriți, pe rețelele sociale, dacă vestea tristă este adevărată, mai ales că nu demult, Petrică Cercel cânta de veselie și voie bună.

În ultima melodie lansată, interpretul îi mulțumea lui Dumnezeu pentru că este foarte fericit și pentru că familiei sale nu-i lipsește nimic: „Fericit sunt Doamne, tare fericit, că mi-ai dat mereu tot ce mi-am dorit: copilașii mei, boierașii mei, dar și nevasta mea, fericirea mea (…) Familia mea nu are supărări și nici nu va avea, că am avut eu grijă să nu le lipsească ceva”.

Colegii de breaslă, printre care Sorinel Puștiu, Liviu Guță, Adi de la Vâlcea, Costel Biju, Tzancă Uraganu și mulți alții sunt cu toții devastați de decesul acestuia:

„Dumnezeu să îl ierte, nu am cuvinte. Condoleanțe familiei. S-a terminat pământul, s-a terminat globul, s-a terminat tot, muzică, tot' / Dumnezeu să te ierte, Petrică, cea mai curată inimă, nu am cuvinte'”, a scris Kristyana, fina lui Costel Biju, pe Facebook.

„Of, Dumnezeule mare! Frățiorul meu cu care am copilărit, am râs, am cântat, am plâns, ne-am depănat secrete și amintiri. Cel mai bun tată și familist convins. 100% fabrică de hit-uri. Dumnezeu să te aibă în pază'”, a scris Mihăiță Manu de la Gipsy Casual pe Facebook.

„Îmi pare rău , atât de rău , maxim de rău ca ai plecat dintre noi! Îți mulțumim frumos pentru toate piesele tale grandioase , pentru toata cariera ta luminoasa cu care ne-ai bucurat sufletele ! Un om bun cu suflet de aur, un caracter incredibil de frumos. Dumnezeu sa te odihneasca in pace Petrica ! Condoleanțe familiei si fiți puternici !!!”, a scris Liviu Guță pe contul său de socializare.

Sursă foto: Instagram

Vezi și: