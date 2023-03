Vica Blochina a spus adevărul! De ce s-a certat cu Bianca Drăgușanu: „A văzut postările”

Chiar dacă se cunoșteau de aproximativ 10 ani și păreau de nedespărțit, cele două vedete s-au ignorant pentru o perioadă, însă apoi s-au împăcat, după cum afirmă acum Vica Blochina.

Potrivit fostei concurente de la Survivor, ea și Bianca Drăgușanu nu și-au mai vorbit din cauza unei petreceri la care au participat atât Vica Blochina, cât și Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, și iubita de la acea vreme a lui, Daria Radionova!

„Eu cu Bianca Drăgușanu n-am avut un conflict. Niciodată. Eu pe ea o ador. O ador, efectiv. Îmi place de ea mult. Că nu mai suntem apropiate cum eram acum 10 ani, că petreceam mult timp împreună... Și chiar îmi e dor de zilele alea, dar vorbim în continuare. Ea putea să se supere din „N” motive, că și ea are multe în cap, ca orice altă femeie. Poate că m-a văzut la ziua cuiva și era și Alex Bodi cu prietena lui de atunci. Ea de atunci s-a supărat pe mine, într-adevăr, degeaba. I-am explicat care a fost situația. A fost ziua unei prietene comune, prietena ei de fapt. Și Alex Bodi în momentul ăla se despărțise de ea sau ea de el și el a venit cu o rusoaică din Londra, Daria. Și eu, după ce a venit tortul, am plecat de acolo. Ea s-a supărat că a văzut postările făcute pe Instagram. O înțeleg, pentru că acolo era o dragoste nemărginit de mare între ei. Și eu, dacă aș fi fost în locul ei, aș fi făcut așa. Eu nu am avut de-a face cu treaba asta, deoarece eu am fost invitată, nici nu știam că o să fie și el acolo. A fost o situație de așa natură. După i-am explicat: «Măi, nebuno, ai înțeles total greșit! Puteai să mă suni, să mă întrebi». Dar după ne-am mai văzut, am vorbit. Bianca Drăgușanu așa e. Ea este un prieten dedicat și are nevoie ca și prietenii ei să fie la fel. Ea are dreptate, pentru că din cauza faptului că a fost împreună cu Alex Bodi și i-a făcut lui cunoștință cu foarte multe prietene ale ei, ele s-au folosit și s-au împrietenit cu el. Și când ei i-a fost greu, ele i-au întors spatele. Are perfectă dreptate. Și ea, dacă a fost supărată atunci, acum nu mai are nimic. Chiar vorbim, n-am nicio treabă. Eu, în primul rând, n-aș face niște lucruri ca să stric prietenia cu Bianca Drăgușanu. Pentru ce? Pentru o p**ă nu stric prietenia niciodată. Pentru nimic în lume”, a spus Vica Blochina pentru Cancan.