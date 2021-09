Vica Blochina vorbește despre presupusa evacuare din apartamentul ei 

Ziarele au anunțat că vedeta ar fi fost dată afară din casa unde stătea de 14 ani, iar apartamentul ar urma să fie scos la licitație. Cu o suprafață de peste 125 mp, 3 camere și două balcoane, prețul la care l-a evaluat presa e de 350.000 Euro.

Pentru cancan.ro, vedeta a lămurit lucrurile:

”Niciodată nu o să se întâmple acest lucru. Apartamentul nu e scos la nicio licitație, iar eu stau acolo. Eu când am cumpărat apartamentul avea nu știu ce datorie, despre care eu nu știam și am aflat mai târziu și de asta s-au strâns foarte multe penalizări.Prin 2010 sau ceva de genul acesta, eu am vrut să mă înțeleg cu ei și le-am spus: «Am suma asta de bani de achitat, dar hai să facem o înțelegere astfel încât să vă dau în trei, patru rate ca să pot să achit totul la zi», dar mi-au zis că nu vor. Și așa am ajuns să plătesc penalizare peste penalizare și n-am reușit să ajung la zi cu facturile."

"Era vorba despre circa 10.000 de euro. Deși m-am certat cu ei îngrozitor, nu am reușit să mă înțeleg cu ei. Și acum, la fiecare doi, trei ani ei mă dau în judecată. Anul trecut am plătit 3.500 de euro, am dovadă și tot ce trebuie, dar în momentul în care am plătit ei m-au dat în judecată pentru alte penalități. Eu până pe 14 septembrie trebuie să le achit 10.000 și ceva de lei, dacă nu achit această sumă atunci se scoate la licitație. Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri."

